Экономика

ВТБ допустил паузу по ключевой ставке в октябре и снижение на 0,25 п.п. в декабре

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов доп...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Сохранение ключевой ставки на октябрьском заседании Банка России и ее снижение на 0,25 процентного пункта в декабре допустил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Свою личную оценку вероятности такого сценария он привел в ходе телефонной конференции: 40 на 60. Снижение в декабре топ-менеджер банка назвал новогодним подарком.

Пьянов напомнил о народной примете аналитиков: октябрьское заседание регулятора обычно оказывается ультражестким. Это проявлялось в отклоняющихся от консенсуса решениях по ставке — плюс 200 базисных пунктов в 2023 и 2024 годах при консенсусе в 100 базисных пунктов в обоих случаях. В 2025 году, по его словам, признаком ультражесткости стало радикальное изменение среднесрочного прогноза и прогнозной траектории ключевой ставки, не пересекавшейся с предыдущим прогнозом.

Что касается инфляции, трехмесячная скользящая средняя текущей инфляции по базовым компонентам к октябрьскому заседанию будет около 6% и приблизится к 4% только к декабрьскому. Траектория, отметил Пьянов, скорее говорит о победе над инфляцией спроса, но шоки предложения не дают скользящей средней по базовым компонентам подойти к таргету.

Бюджетные параметры при этом могут получить положительную оценку регулятора: информацию о меньшем структурном первичном дефиците, по его словам, способны позитивно оценить на заседании совета директоров Банка России. Однако основанием для прекращения паузы в снижении ключевой ставки на следующем заседании этого, по персональному взгляду Пьянова, пока будет недостаточно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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