Apple выпустила iOS 27.0.1 с исправлением ошибок iPhone 18 Pro

Apple начала распространять iOS 27.0.1 — первое исправление операционной системы для смартфонов, вышедшее в конце сентября. По данным ZDNet, апдейт прежде всего нацелен на критические ошибки, обнаруженные на новых iPhone 18 Pro и 18 Pro Max.

Один из сбоев приводил к зависанию или перезагрузке аппарата при попытке отсканировать лицо через Face ID. Ещё одна ошибка проявлялась, когда пользователь одновременно открывал Центр уведомлений и Центр управления: экран телефона мог зависнуть. Как утверждается, со второй проблемой сталкивались не только владельцы новых смартфонов, но в свежей версии iOS её устранили.

Журналист ZDNet Лэнс Уитни заметил, что функциональные ошибки не редкость для совсем новой операционной системы и новых устройств, и пока Apple, похоже, реагирует на них своевременно. Он также отметил, что компания выпустила обновления ОС для планшетов iPad, компьютеров Mac и шлема смешанной реальности Vision Pro.

Загрузить iOS 27.0.1 можно в настройках iPhone — в разделе «Основные» и подразделе «Обновление ПО». Ранее в iPhone нашли ошибку, способную вызвать сбой рабочего стола и перезагрузку: при её повторении смартфон переставал реагировать на касания экрана и нажатия кнопок, а решить проблему помогала только перезагрузка.