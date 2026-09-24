Технологии

Meta показала новые функции ИИ-агента Muse на конференции Connect

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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На ежегодной конференции Connect в Менло-Парке компания Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) представила новые возможности персонального ИИ-агента Muse. Продукт запустили в начале сентября, и он считается главной ставкой компании на потребительский искусственный интеллект. Работает агент на мультимодальной модели Muse Spark и выполняет повседневные задачи, подключаясь к приложениям и сервисам пользователя, включая электронную почту и календари.

Главный анонс — возможность создать для агента уникальный цифровой аватар и общаться с ним в режиме видеозвонка. За это отвечает модель Muse Realtime Avatar: прежде безликий помощник получает лицо, тело и голос. Muse также интегрируют с линейкой умных очков Meta — активация идет по кодовому слову, а агент сможет проводить персональные тренировки, записывать приемы пищи, бронировать встречи и помогать с покупкой товаров. Точных сроков запуска этих функций нет, их ожидают в ближайшие месяцы.

Расширяются и возможности Muse на компьютерах Mac: пользователи смогут делегировать агенту задачи, и он будет работать с любыми приложениями на рабочем столе. «Вы можете поручить ему помощь в управлении малым бизнесом или просто выполнение работы за вас. Вы можете отойти от компьютера, а он продолжит работать над всеми задачами, которые вы запланировали», — сказал директор по ИИ Александр Ван. Кроме того, у Muse появится собственный адрес электронной почты, а пользователи смогут добавлять агента в цепочки писем или пересылать ему сообщения для обработки.

По словам Марка Цукерберга, агент будет бесплатным для большого числа токенов, а монетизацию в перспективе построят на небольшой комиссии от транзакций: «В ближайшие годы я ожидаю, что Muse превратится в персональный сверхинтеллект, которым будут пользоваться миллиарды людей по всему миру для достижения своих целей и улучшения жизни». Компания заключила партнерства со Stripe и Shopify, агент получит доступ ко всему каталогу товаров Shopify и сможет покупать в интернете через Lync и Shop Pay, расширена поддержка платежей PayPal. Среди партнеров-ритейлеров — Best Buy, Gap, Sephora, Walmart и Wayfair, к ним добавятся Expedia и вскоре Instacart, а среди коннекторов — GitHub, Granola и Notion. Meta также открыла платформу для разработчиков: по словам Вана, за менее чем неделю поступило более 1500 заявок.

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