Юдин объяснил проблемы «Уралмаша» большим числом потерь

«Уралмаш» одержал выездную победу над «Автодором» со счетом 80:75 в матче Единой лиги ВТБ. После встречи главный тренер екатеринбургской команды Антон Юдин заявил, что коллективу по-прежнему мешают кадровые проблемы и большое количество потерь.

Юдин поздравил игроков с победой, но отметил, что серия травм заметно влияет на качество баскетбола. По словам специалиста, команда периодически принимает неоправданные решения, из-за чего теряет мяч и лишается части возможных атак.

Отдельное внимание тренер уделил физической готовности. Он подчеркнул, что «Уралмашу» необходимо прибавлять в борьбе за подборы и в целом улучшать физический компонент игры.

Несмотря на существующие проблемы, Юдин считает, что команда развивается в правильном направлении. При этом в нынешней ситуации главным результатом встречи он назвал сам факт победы.

Наиболее результативным игроком «Уралмаша» стал Джавонте Даглас, набравший 24 очка и сделавший семь подборов. Дэвид Эфианайи записал на свой счет 22 очка и пять результативных передач.

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