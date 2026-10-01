Экономика

Infoline: независимый e-commerce в 2026 году вырастет на 25,8%, до 5,75 трлн руб.

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Infoline прогнозирует рост независимого e-comme...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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По прогнозу Infoline, оборот независимого сегмента онлайн-торговли в России в 2026 году составит 5,75 трлн руб. Это на 25,8% больше, чем год к году. В 2025 году увеличение оборота этого рынка аналитики оценивали в 22,5%, в 2024 году — в 17,6%, в 2023 году — в 10,4%.

В АКИТ ожидают, что общий оборот электронной торговли в России в этом году достигнет 15,8 трлн руб. Из этой суммы 5 трлн руб., по их оценке, сформирует независимый сегмент.

Независимый e-commerce, как прогнозируют в Infoline, займет 34,9% от совокупного оборота онлайн-розницы в этом году. Это на 2 процентных пункта больше год к году. С 2022 года этот показатель снижался.

Такая динамика расходится с общей ситуацией на рынке онлайн-торговли. Аналитики Data Insight ранее ожидали, что его рост в этом году замедлится с 19% до 15%. Другие эксперты не исключали, что прогноз может быть пересмотрен из-за проблем крупнейших универсальных маркетплейсов, которые лишились значительного объема логистических площадей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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