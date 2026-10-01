Технологии

MakeUseOf: отключение рекомендаций ограничит слежку в Windows 11

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Сократить объём данных, которые Windows 11 собирает о владельце компьютера, можно штатными настройками системы. Набор таких действий перечислило издание MakeUseOf, а его автор Дигвиджай Кумар назвал способ, позволяющий практически полностью отключить слежку на устройстве.

Операционная система Microsoft собирает много сведений о пользователе, чтобы показывать ему рекламу и зарабатывать на ней, пишет Кумар. Первым делом он советует отказаться от сценариев использования устройства — тогда ОС перестанет подбирать советы и рекламу с учётом того, для чего применяется компьютер: игр, учёбы, работы или творчества. Этот переключатель спрятан в разделе «Персонализация».

Ещё два пункта находятся в разделе «Конфиденциальность и безопасность». В подразделе «Рекомендации и предложения» автор рекомендует запретить персонализацию рекламы и предложений, а в «Диагностике и отзывах» — ограничить отправку диагностических сведений о системе. Там же, в подразделе «Удаление диагностических данных», можно стереть уже собранную информацию с устройства и серверов Microsoft.

Замыкает список отключение персонализации в меню «Пуск». Ранее, в конце сентября, журналисты MakeUseOf рассказывали о необязательных функциях Windows, выключение которых освобождает достаточно много места на диске, — среди них режим сна и файл подкачки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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