Технологии

РАН предложила учитывать созревание мозга при обучении младших школьников

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Академик РАН Лейла Намазова-Баранова предложила...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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На совместном заседании президиумов РАН и Российской академии образования академик Лейла Намазова-Баранова заявила: мальчики и девочки младшего школьного возраста могут по-разному усваивать учебный материал из-за особенностей созревания головного мозга. Об этом пишет сайт MK.ru. О раздельном обучении речь при этом не идёт.

Различия в созревании подкорковых структур мозга академик считает основанием для поиска новых педагогических решений, которые ещё предстоит разработать. Особое внимание она предложила уделять дошкольному возрасту: несмотря на продолжающийся физический рост ребёнка, уже в семь–девять лет объём коры головного мозга начинает уменьшаться, поэтому возможности раннего развития мыслительных способностей стоит использовать активнее.

Намазова-Баранова привела результаты обследования 143 школьников в одном из российских регионов. Лишь у трети детей показатели нейровизуализации оказались в пределах нормы, ещё у одной трети выявили условную патологию, у остальных — два и более отклонения. Лёгкие когнитивные нарушения встречаются у 7,5% школьников, а исследование полутора тысяч детей одного возраста позволило установить связь между событиями первой недели жизни и последующими проблемами с обучением.

Отдельной темой заседания стало влияние повседневных привычек на самочувствие учеников. Член-корреспондент РАН Ольга Милушкина сообщила, что 93% опрошенных в представленном исследовании детей испытывают недостаток ночного сна, и обратила внимание на низкую двигательную активность, недостаточное пребывание на свежем воздухе и чрезмерное использование электронных устройств.

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