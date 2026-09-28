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Маршрут построен: нефтепроводчики «Транснефть – Прикамье» покорили самую высокую вершину Татарстана

Служба новостей Автор статьи
30 туристов, 4 часа, 420 тысяч шагов и 1 казан ...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть - Прикамье"

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30 туристов, 4 часа, 420 тысяч шагов и 1 казан плова на всех – это пеший поход выходного дня прикамских нефтепроводчиков в цифрах. Солнце, спортивный азарт, красота природы родного края – в эмоциях. Одно из воскресений сентября работники АО «Транснефть – Прикамье» провели на свежем воздухе, поднявшись на высоту 375 м над уровнем моря.

На высшем уровне

Осеннее утро воскресенья выдалось настолько теплым, что стало ясно: запланированному походу быть и даже погода этому способствует.

Работники Ромашкинского районного нефтепроводного управления (РНУ) со своими детьми вышли на маршрут протяженностью 10 км в окрестностях г. Лениногорска. Тропа оказалась посильной даже самым юным путешественникам – без крутых спусков и затяжных подъемов.

Для комфортного пешего восхождения в середине маршрута была организована остановка, где туристов ждали отдых и развлечения. Так, нефтепроводчики получили навыки ориентирования на местности по солнцу, с рюкзаком за плечами преодолели полосу препятствий и навесную переправу, освоили стрельбу из лука. А еще успели порыбачить и покорить реку Боровку на лодке и сапбордах.

Венцом маршрута стала самая высокая точка Республики Татарстан – Лысая гора на Бугульминско-Белебеевском нагорье, в заказнике «Степной». Любовались живописными пейзажами родных мест, вдыхали чистый воздух и делились впечатлениями.

«Наши работники давно проявляли интерес к совместным туристическим прогулкам на свежем воздухе. Пеший поход выходного дня стал новой инициативой профсоюзной организации и совета молодежи Ромашкинского РНУ — мероприятие такого формата проводилось впервые. Хотелось не просто собраться и пройтись, а провести командообразующие мероприятия, открыть для себя интересные уголки родного края и показать, что пеший туризм — это здорово и полезно!» – говорит экономист Юлия Костылева.

От непреодолимости до слаженной команды

Специалист по охране труда Раиль Сафин считает, что общение с природой помогает «перезагрузиться», вдохновляет на новые идеи и нестандартные подходы.

Стефания – дочь инженера по охране окружающей среды Вероники Егоровой – была в таком походе впервые. Больше всего ее впечатлили природа края и стрельба из лука.

«Поход для меня стал настоящим увлекательным приключением! – подытожил путешествие Алиаскар, сын Юлии Костылевой. – Еще очень понравилось стрелять из лука и кататься на сапборде».

«Поначалу мне, человеку, у которого день проходит за компьютером и документами, поход 10 км показался труднопреодолимым. Но дистанцию я прошла на одном дыхании. Столько впечатлений и эмоций было! Усталость? Да, но приятная!» – поделилась впечатлениями инженер по подготовке кадров Лилия Сираева.

Воскресный поход не только подарил яркие эмоции и красоту осенней природы Татарстана, но и ценную возможность для психологической разгрузки. Общение с лесом, чистый воздух над рекой Боровкой и физическая активность помогли отвлечься от будничной суеты, вдохновили на свежие идеи и помогли восстановить силы. Смена обстановки оказалась настолько полезной, что нефтепроводчики решили сделать подобные выезды на природу традицией. Внутренний туризм начинается с малого и способен открыть много нового в родном крае и самих себе.

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