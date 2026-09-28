Тепло до +23 и туман: прогноз погоды для Татарстана на 28 сентября

Днем 28 сентября воздух в Татарстане прогреется до +23 градусов, а ночью и утром в отдельных районах республики возможен туман. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ. Переменная облачность сохранится в течение дня, существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Ночью столбики термометров опустятся до +2...+7 градусов, на западе республики будет теплее — до +12. Максимальная температура воздуха днем составит +18...+23 градуса.

В Казани днем ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. Утром в отдельных районах города не исключен туман.

Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Днем в столице Татарстана воздух прогреется до +19...+21 градуса.