Телефон хранит фотографии, которые вы давно удалили: где они могут лежать еще 30 дней и занимать память

Удалили сотни фотографий и видео, рассчитывая сразу освободить несколько гигабайт, но свободного места почти не прибавилось. Причина может быть в корзине: после обычного удаления снимки часто не исчезают с устройства окончательно.

Так сделано на случай ошибки. Пользователю дают время восстановить случайно удаленный кадр, а до окончательного удаления файлы продолжают храниться.

Проверьте корзину галереи

На iPhone удаленные фотографии и видео перемещаются в альбом «Недавно удаленные». Apple указывает, что оттуда они окончательно удаляются через 30 дней. До этого момента снимок можно восстановить или стереть вручную раньше.

На Android срок зависит от используемой галереи и сервиса. Например, в Google Фото некоторые удаленные объекты хранятся в корзине 60 дней, а отдельные — 30 дней. У фирменных галерей производителей правила могут отличаться.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Если после удаления большого количества видео память почти не освободилась, я бы первым делом проверил корзину. Именно ролики могут занимать гигабайты, хотя в основной галерее их уже не видно».

Корзин может оказаться несколько

На Android легко запутаться, если одновременно используются системная галерея и Google Фото. У каждого приложения может быть собственный механизм удаления и восстановления.

Кроме того, копии снимков могут оставаться в облачном хранилище. Поэтому перед окончательной очисткой важно понять, где находится оригинал и включена ли синхронизация, чтобы случайно не удалить нужные фотографии со всех связанных устройств.

Когда место освободится

Если нужно вернуть память немедленно, откройте раздел с недавно удаленными файлами и выполните окончательную очистку. Перед подтверждением внимательно просмотрите содержимое: после такого удаления восстановить снимки штатными средствами может быть невозможно.

Если после очистки корзины свободного места по-прежнему не стало больше, откройте статистику хранилища. Причиной могут оказаться уже не фотографии, а видео, загрузки, кэш или данные приложений.

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