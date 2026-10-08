Технологии

Телефон хранит фотографии, которые вы давно удалили: где они могут лежать еще 30 дней и занимать память

Дима Кошкин Автор статьи
Почему удаленные фотографии продолжают занимать...

ПроКазань

Подписаться на Дзен.канал

Удалили сотни фотографий и видео, рассчитывая сразу освободить несколько гигабайт, но свободного места почти не прибавилось. Причина может быть в корзине: после обычного удаления снимки часто не исчезают с устройства окончательно.

Так сделано на случай ошибки. Пользователю дают время восстановить случайно удаленный кадр, а до окончательного удаления файлы продолжают храниться.

Проверьте корзину галереи

На iPhone удаленные фотографии и видео перемещаются в альбом «Недавно удаленные». Apple указывает, что оттуда они окончательно удаляются через 30 дней. До этого момента снимок можно восстановить или стереть вручную раньше.

На Android срок зависит от используемой галереи и сервиса. Например, в Google Фото некоторые удаленные объекты хранятся в корзине 60 дней, а отдельные — 30 дней. У фирменных галерей производителей правила могут отличаться.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Если после удаления большого количества видео память почти не освободилась, я бы первым делом проверил корзину. Именно ролики могут занимать гигабайты, хотя в основной галерее их уже не видно».

Корзин может оказаться несколько

На Android легко запутаться, если одновременно используются системная галерея и Google Фото. У каждого приложения может быть собственный механизм удаления и восстановления.

Кроме того, копии снимков могут оставаться в облачном хранилище. Поэтому перед окончательной очисткой важно понять, где находится оригинал и включена ли синхронизация, чтобы случайно не удалить нужные фотографии со всех связанных устройств.

Когда место освободится

Если нужно вернуть память немедленно, откройте раздел с недавно удаленными файлами и выполните окончательную очистку. Перед подтверждением внимательно просмотрите содержимое: после такого удаления восстановить снимки штатными средствами может быть невозможно.

Если после очистки корзины свободного места по-прежнему не стало больше, откройте статистику хранилища. Причиной могут оказаться уже не фотографии, а видео, загрузки, кэш или данные приложений.

Может быть интересно:

  1. Картошку перед духовкой опускаю в кипяток ровно на 7 минут: ради этой корочки стоит испачкать кастрюлю
  2. Голубцы люблю, а заворачивать каждый лист давно надоело: капусту и фарш теперь просто складываю слоями - ленивый и быстрый рецепт
  3. Куриные бедра кладу прямо на капусту: сок пропитывает гарнир — отдельная сковорода не нужна
  4. Картошку перед духовкой варю ровно 7 минут: затем встряхиваю кастрюлю — корочка получается совсем другой
  5. Лаваш режу ножницами прямо в миску: 2 яйца и горсть сыра — завтрак готов за 10 минут

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Тренер сборной Нигерии: в мире говорят много лжи о том, что творится в России

Полезное

55 минут назад

Эксперты назвали лидеров по строительству частных мобильных сетей

услуга уничтожения грызунов в москве

Не у нас

20 часов назад

Священники объяснили, как кремация влияет на душу усопшего

Гид по Казани

2 дня назад

Гид по стилю: подборка решений для мужчин и женщин

прокат моноколеса в Москве

Кулинария

день назад

Лаваш режу ножницами прямо в миску: 2 яйца и горсть сыра — завтрак готов за 10 минут

Кулинария

12 часов назад

Плов получается вкусным, но рис упорно слипается в кашу: какую ошибку почти все совершают еще до добавления воды

Кулинария

5 часов назад

Полкочана капусты и 2 яйца превращаю в большой пирог на сковороде: дешево, сытно и без духовки

Кулинария

день назад

Картошку перед духовкой варю ровно 7 минут: затем встряхиваю кастрюлю — корочка получается совсем другой

Не у нас

8 часов назад

ВОЗ: Симптомы чумы возникают менее чем за сутки после заражения
Экономика
день назад

Татарстан сэкономил более 4 млрд рублей на закупках

В Татарстане за девять месяцев сэкономили более...

Технологии

20 минут назад

Телефон хранит фотографии, которые вы давно удалили: где они могут лежать еще 30 дней и занимать память

Полезное

55 минут назад

Эксперты назвали лидеров по строительству частных мобильных сетей

Интересно

час назад

Ценообразование на маркетплейсе: как установить цену и сохранить маржу

Новости Татарстана

2 часа назад

Глава Татарстана принял нового руководителя «Транснефть – Прикамье»
Полный зал и долгий разговор со зрителями: в Ка...
Польза
6 часов назад

Полный зал и долгий разговор со зрителями: в Казани состоялась большая премьера фильма «Я приду»

Новости Татарстана

3 часа назад

Подаренные Кыргызстану соколы из Татарстана добрались до зоопарка

Кулинария

3 часа назад

Капуста, яйца и мука: смешиваю три дешевых продукта и получаю целую сковороду горячих лепешек

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане предупредили о рисках при обращении к фирмам по списанию долгов
Польза
день назад

В креативном кластере «Адонис» пройдет мини-маркет «Серебро и ароматы» от Open Space Market