В Казани прошел юбилейный концерт «Хора Турецкого», приуроченный к 35-летию коллектива. Программа «Нам 35 лет!» объединила мировую классику, патриотические хиты и национальные композиции. Артисты исполнили произведения Баха и Бизе, а также песню «Журавли», которую зал встретил овацией стоя. Особый отклик у местной публики вызвало звучание татарских мелодий: солистка Дарья Львова спела «Туган як», а мужской состав хора исполнил «Туган тел».

Кульминацией вечера стало живое взаимодействие с публикой. Михаил Турецкий предложил зрителям вместе исполнить «Вечерний звон», заменив традиционные слова на название города. Позже артисты преодолели барьер сцены, пригласив поклонников спеть вместе с ними. «Нас практически смели, но это был настоящий «Хор Казанского»», — с улыбкой отметил руководитель коллектива.

Завершилось двухчасовое выступление хитом «Как молоды мы были». Подводя итоги, Михаил Турецкий выразил благодарность жителям столицы Татарстана за гостеприимство, назвав регион эталоном развития в России, достигнутым благодаря искренней любви к родной земле.