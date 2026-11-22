В Государственном большом концертном зале имени Сайдашева в Казани с полным аншлагом прошел первый концерт XIV музыкального фестиваля «Денис Мацуев у друзей». Пианист выступил вместе с Государственным академическим симфоническим оркестром Татарстана под управлением Александра Сладковского. Спрос на билеты оказался настолько высоким, что организаторам пришлось установить дополнительный ряд кресел в партере.

Программа вечера была посвящена творчеству Дмитрия Шостаковича. В первом отделении Мацуев исполнил первый и второй концерты для фортепиано с оркестром, а во втором ГАСО РТ без солиста представил девятую симфонию композитора. После завершения выступления Сладковский повторил на бис финал симфонии.

Концерт приурочен к 60-летию Государственного академического симфонического оркестра Татарстана, которое коллектив отмечает с начала осени. Ранее Мацуев, рассказывая о сотрудничестве с татарстанским коллективом, называл его музыкантов близкими друзьями. Сладковский отмечал, что работа с такими солистами помогла оркестру «учиться разговаривать с большой музыкой».

Фестиваль продолжится 23 ноября концертом, посвященным творчеству Эдварда Грига. Мацуев исполнит концерт для фортепиано с оркестром, а ГАСО РТ представит две сюиты из музыки к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт».