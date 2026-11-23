Казанский «Зенит» в девятом туре мужской волейбольной Суперлиги прервал впечатляющую серию кемеровского «Кузбасса», который до этого матча неизменно набирал очки. Встреча, ставшая центральной в туре, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, но легкой победу команды Алексея Вербова назвать было нельзя.

Первый сет казанцы взяли уверенно, но затем «Кузбасс» проявил характер и едва не сравнял счет. Во второй партии гости вели в счете, однако концовка осталась за «Зенитом»: решающими стали эйс Михаила Хлякина и ошибка связующего соперника. Третий сет остался за сибиряками, которые отыграли два сетбола, но в четвертой партии хозяева быстро ушли в отрыв и довели матч до победы.

В составе казанцев впервые в сезоне вышел Ильяс Куркаев, набравший 10 очков. После этой победы «Зенит» вернулся в топ-5 турнирной таблицы, а «Кузбасс» впервые в сезоне остался без очков. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.