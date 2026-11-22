В поселке Осиново Республики Татарстан задержаны трое молодых людей, которых подозревают в повреждении остановочного павильона. Ими оказались двое 17-летних юношей и 23-летняя девушка.

По информации МВД по Республике Татарстан, инцидент произошел в ночь на 19 ноября. Злоумышленники обстреляли остановку из пневматического оружия, в результате чего были разбиты стекла остановочного комплекса.

Подозреваемых удалось установить в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В настоящее время выясняются причины произошедшего, после чего в отношении задержанных будут приняты соответствующие правовые меры.