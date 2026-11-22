В Альметьевске медики фиксируют рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Сейчас в больницах города находятся 21 пациент с подозрением на мышиную лихорадку. За последние две недели госпитализировали 30 человек, еще девять горожан уже выписали — у шестерых из них диагноз подтвердился.

По данным Минздрава Татарстана, с начала года в республике зарегистрировано 553 случая ГЛПС, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Один из заболевших альметьевцев рассказал, что заразился во время смены шин в гараже — мужчина надышался пылью и вскоре почувствовал недомогание.

Переносчиками инфекции выступают грызуны. Заражение происходит при вдыхании пыли с частицами их выделений, поэтому особую опасность представляют гаражи, дачи и подсобные помещения. Врачи призывают жителей соблюдать осторожность при уборке таких мест и не пренебрегать гигиеной.