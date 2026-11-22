В Казани завершились всероссийские соревнования по фигурному катанию «Идель-2026», которые проходили с 20 по 23 ноября во Дворце спорта. Турнир был посвящен памяти заслуженного тренера Г.С. Тарасова. Спортсмены из Татарстана завоевали три награды: два золота и одну бронзу.

В женском одиночном катании победу одержала Риана Кадырова, набравшая по сумме двух программ 206,22 балла. Она лидировала после короткой программы с результатом 72,18 балла, а в произвольной показала второй результат — 134,04 балла, что обеспечило ей итоговое первое место.

Среди юниоров в разряде кандидатов в мастера спорта (КМС) безоговорочным победителем стал Ильяс Халиуллин. Он был лучшим в обоих видах программы, набрав в общей сложности 253,17 балла, включая 166,42 балла за произвольное катание. Третье место в этой же категории заняла Риана Ганиева, которая принесла команде бронзовую медаль.