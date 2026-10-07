Куриные бедра кладу прямо на капусту: сок пропитывает гарнир — отдельная сковорода не нужна

Здесь весь ужин собирается сразу в одной форме: на дно идет капуста с луком, сверху — куриные бедра. Пока мясо запекается, выделяющийся сок и жир попадают прямо в овощи. Капуста становится мягкой и насыщенной, а сверху местами успевает подрумяниться.

Предварительно обжаривать ни курицу, ни овощи не требуется. Нужно только правильно распределить продукты в форме и не заливать капусту лишней жидкостью — ее будет достаточно от самой курицы.

Собираем ужин в одной форме

На 4 порции понадобится:

куриные бедра на кости с кожей — 4 шт., около 800–900 г;

белокочанная капуста — 700 г;

репчатый лук — 1 крупная головка;

морковь — 1 шт.;

растительное масло — 1 ст. л.;

паприка — 1 ч. л.;

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Капусту нарежьте не слишком тонко — полосками примерно по 5–7 мм. При долгом запекании мелкая шинковка быстро потеряет текстуру.

Сначала овощи, сверху курица

Разогрейте духовку до 200 градусов. Капусту переложите в форму, добавьте нарезанный полукольцами лук и крупно натертую морковь. Посолите, добавьте столовую ложку масла и перемешайте. Куриные бедра обсушите бумажным полотенцем. Натрите солью, перцем, паприкой и сушеным чесноком. Разложите бедра поверх капусты кожей вверх. Не погружайте их в овощи: открытая кожа лучше подрумянится. Поставьте форму в духовку примерно на 45–55 минут. Через 30 минут осторожно перемешайте только капусту между кусками курицы, чтобы овощи пропитывались соком равномернее. Проверьте готовность мяса. В самой толстой части бедра, не касаясь кости, температура должна достигнуть не менее 74 °C. При необходимости верните форму в духовку еще на несколько минут.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если капуста молодая и очень нежная, я бы нарезала ее крупнее и проверила уже через 35–40 минут. Плотная осенняя капуста выдерживает более длительное запекание и как раз успевает хорошо пропитаться соком от курицы».

Почему вода здесь не нужна

Под курицей капуста готовится сразу двумя способами. Сначала она размягчается от собственного сока и жидкости, которую выделяет мясо, а по мере испарения влаги начинает запекаться. Если заранее добавить стакан воды, овощи скорее будут тушиться, а вкус получится менее концентрированным.

Есть исключение: если используется очень плотная сухая капуста и в форме совсем нет жидкости спустя первые 20–25 минут, можно добавить 50–70 мл горячей воды по краю формы.

Готовому блюду дайте постоять около 5 минут. За это время сок на дне немного впитается в овощи, и капусту можно сразу раскладывать по тарелкам вместе с курицей — дополнительный гарнир уже не потребуется.

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