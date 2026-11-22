Теплое завершение ноября ожидается в Татарстане
Средняя температура воздуха в Татарстане с 21 по 30 ноября будет на четыре градуса выше климатической нормы. Такой прогноз опубликовал Гидрометцентр России.
В целом по республике средняя температура составит минус 1,7 градуса, а в Казани — минус 1,1 градуса. Это заметно теплее обычных показателей для конца ноября.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отмечал, что устойчивый снежный покров в регионе стоит ожидать не раньше конца ноября — начала декабря.
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