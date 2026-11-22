Средняя температура воздуха в Татарстане с 21 по 30 ноября будет на четыре градуса выше климатической нормы. Такой прогноз опубликовал Гидрометцентр России.

В целом по республике средняя температура составит минус 1,7 градуса, а в Казани — минус 1,1 градуса. Это заметно теплее обычных показателей для конца ноября.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отмечал, что устойчивый снежный покров в регионе стоит ожидать не раньше конца ноября — начала декабря.