Высокий, нежный и слегка дрожащий омлет с золотистой корочкой многие помнят ещё со времён детского сада и школьных столовых. Его подавали аккуратными прямоугольными кусочками, а внутри он оставался сочным и воздушным. Казалось, что приготовить такой дома невозможно, ведь обычный омлет на сковороде получается гораздо тоньше.

На самом деле секрет советского омлета заключался не в соде, разрыхлителе или особых ингредиентах. Важную роль играли пропорции яиц и молока, глубина формы и правильное запекание в духовке.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

куриные яйца — 6 шт.;

молоко — 300 мл;

сливочное масло — 15 г;

соль — ½ ч. л. или по вкусу.

Для приготовления понадобится небольшая форма с высокими бортиками, примерно 15 × 18 см.

Чем шире форма, тем тоньше получится омлет. Поэтому для высокой выпечки лучше выбирать компактную посуду.

Как приготовить пышный омлет

Разбейте яйца в глубокую миску и добавьте соль. Влейте молоко комнатной температуры. Аккуратно перемешайте венчиком до однородности. Сильно взбивать смесь не нужно. Смажьте форму сливочным маслом, уделяя внимание дну и бортикам. Перелейте яично-молочную массу в подготовленную форму. Поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 °C. Запекайте примерно 30–40 минут, пока середина не схватится, а поверхность не станет золотистой.

Готовый омлет должен быть плотным по краям и нежным внутри, без жидкой яичной массы в центре.

После выключения духовки оставьте его на 5 минут с приоткрытой дверцей, затем достаньте и нарежьте порционными кусочками.

Почему омлет получается высоким без соды

Во время нагревания содержащаяся в яичной смеси влага превращается в пар, а белки постепенно сворачиваются. Благодаря этому омлет поднимается и приобретает нежную структуру.

Однако высота зависит прежде всего от толщины слоя смеси в форме. Если вылить шесть яиц с молоком на большой противень, получить высокий омлет не получится даже при идеальном соблюдении рецепта.

Небольшое оседание после духовки совершенно нормально: по мере остывания пар внутри превращается обратно в жидкость, и объём уменьшается.

Главные ошибки при приготовлении

Слишком интенсивное взбивание. Если превратить смесь в густую пену, омлет может сильно подняться в духовке, а затем заметно осесть.

Большая форма. Тонкий слой яичной массы не позволит получить высокие порционные кусочки.

Слишком высокая температура. При сильном нагреве края быстро пересыхают, а середина может остаться недостаточно приготовленной.

Частое открывание духовки. Резкие изменения температуры мешают равномерному запеканию.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: для омлета с нежной однородной структурой яйца с молоком лучше просто перемешать венчиком, не добиваясь пены. А форму стоит заполнять примерно на две трети высоты, оставляя место для подъёма массы.

Как добиться вкуса советского омлета

Для классического варианта не нужны сыр, колбаса, зелень или другие добавки. Достаточно свежих яиц, обычного молока и небольшого количества сливочного масла.

Именно простота состава позволяет получить знакомый мягкий вкус. Сливочное масло придаёт выпечке приятный аромат, а молоко делает текстуру более нежной.

Подавать омлет лучше сразу после приготовления. Он хорошо сочетается со свежими огурцами, помидорами и ломтиком хлеба.

Такой завтрак требует всего нескольких минут подготовки, а основную работу выполняет духовка. Главное — выбрать подходящую форму, соблюдать пропорции и не пытаться сделать омлет пышнее с помощью разрыхлителя.

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