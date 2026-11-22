Казань оказалась на четвертом месте среди российских направлений с самым доступным проживанием предстоящей зимой. В среднем ночь в гостинице или апартаментах города обойдется в 7,5 тысячи рублей, сообщает ТАСС.

Дешевле остановиться только в Калининграде (5,7 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (6,3 тысячи) и Сочи (6,9 тысячи). Пятую строчку рейтинга заняла Москва, где размещение стоит в среднем 7,6 тысячи рублей за ночь.

Самые высокие расценки ожидаются на горнолыжных курортах: в Архызе ночь в среднем стоит 16,3 тысячи рублей, в Эсто-Садке — 15,7 тысячи, в Манжероке — 15,6 тысячи, на Красной Поляне — 15,2 тысячи, а в Шерегеше — 13,4 тысячи.

По России в целом зимнее размещение обходится в среднем в 7,7 тысячи рублей за ночь, что соответствует прошлогоднему уровню. При этом на некоторых направлениях цены снизились на 12%, а путешественники обычно бронируют жилье на три ночи.