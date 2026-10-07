Кулинария

Картошку перед духовкой опускаю в кипяток ровно на 7 минут: ради этой корочки стоит испачкать кастрюлю

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Зачем опускать картошку в кипяток на 7 минут пе...

ПроКазань

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Если отправить сырую картошку сразу на противень, она может хорошо пропечься, но поверхность нередко остается довольно гладкой. Совсем другой результат получается после короткой варки: края слегка размягчаются, становятся рыхлыми и в духовке превращаются в выраженную золотистую корочку.

Полностью варить картофель не нужно. Для крупных кусочков достаточно примерно 7 минут после повторного закипания воды — внутри они останутся плотными и дойдут уже в духовке.

Подготовка решает половину дела

На 3–4 порции понадобится:

  • картофель — 1 кг;

  • растительное масло — 3 ст. л.;

  • соль — по вкусу;

  • сушеный чеснок — 1 ч. л.;

  • паприка — 1 ч. л.;

  • черный перец — по вкусу.

Картофель нарежьте примерно одинаковыми кусочками по 4–5 см. В кастрюле доведите воду до активного кипения и только затем опустите туда картошку.

Через 7 минут слейте воду. Кусочки к этому моменту еще не должны легко протыкаться насквозь: задача — размягчить только наружный слой.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После кипятка я оставляю картофель в горячей кастрюле без крышки примерно на минуту. Пар уходит, поверхность подсыхает — и только после этого можно добавлять масло. Если кусочки отправить на противень мокрыми, сначала будет испаряться вода и румяная корочка появится позже».

Доводим картофель в духовке

  1. Разогрейте духовку до 220 градусов.

  2. Слейте воду и верните картофель в пустую горячую кастрюлю на минуту.

  3. Несколько раз осторожно встряхните кастрюлю. На поверхности кусочков должны появиться неровные, слегка разлохмаченные края.

  4. Добавьте масло, чеснок, паприку, соль и перец. Аккуратно перемешайте.

  5. Разложите картофель на противне в один слой, не прижимая кусочки друг к другу.

  6. Запекайте 35–45 минут. Примерно в середине приготовления переверните картофель.

Именно неровная поверхность после короткой варки и встряхивания дает множество тонких крахмалистых участков. В горячей духовке они быстрее подсыхают и поджариваются, поэтому корочка получается более заметной, чем у картофеля, который запекали сырым.

Семь минут подходят не для любой нарезки

Это время рассчитано на достаточно крупные кусочки. Кубики по 2–3 см могут слишком сильно размягчиться и начать разваливаться уже в кастрюле. Очень крупным долькам, напротив, иногда требуется немного больше времени.

Поэтому ориентир простой: снаружи картошка уже слегка мягкая, но внутри остается твердой. После духовки нож должен входить в середину без усилия, а края — стать сухими и насыщенно-золотистыми. Такой картофель лучше подавать сразу с противня, пока поджаренная поверхность не успела размягчиться.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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