Картошку перед духовкой опускаю в кипяток ровно на 7 минут: ради этой корочки стоит испачкать кастрюлю

Если отправить сырую картошку сразу на противень, она может хорошо пропечься, но поверхность нередко остается довольно гладкой. Совсем другой результат получается после короткой варки: края слегка размягчаются, становятся рыхлыми и в духовке превращаются в выраженную золотистую корочку.

Полностью варить картофель не нужно. Для крупных кусочков достаточно примерно 7 минут после повторного закипания воды — внутри они останутся плотными и дойдут уже в духовке.

Подготовка решает половину дела

На 3–4 порции понадобится:

картофель — 1 кг;

растительное масло — 3 ст. л.;

соль — по вкусу;

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

черный перец — по вкусу.

Картофель нарежьте примерно одинаковыми кусочками по 4–5 см. В кастрюле доведите воду до активного кипения и только затем опустите туда картошку.

Через 7 минут слейте воду. Кусочки к этому моменту еще не должны легко протыкаться насквозь: задача — размягчить только наружный слой.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После кипятка я оставляю картофель в горячей кастрюле без крышки примерно на минуту. Пар уходит, поверхность подсыхает — и только после этого можно добавлять масло. Если кусочки отправить на противень мокрыми, сначала будет испаряться вода и румяная корочка появится позже».

Доводим картофель в духовке

Разогрейте духовку до 220 градусов. Слейте воду и верните картофель в пустую горячую кастрюлю на минуту. Несколько раз осторожно встряхните кастрюлю. На поверхности кусочков должны появиться неровные, слегка разлохмаченные края. Добавьте масло, чеснок, паприку, соль и перец. Аккуратно перемешайте. Разложите картофель на противне в один слой, не прижимая кусочки друг к другу. Запекайте 35–45 минут. Примерно в середине приготовления переверните картофель.

Именно неровная поверхность после короткой варки и встряхивания дает множество тонких крахмалистых участков. В горячей духовке они быстрее подсыхают и поджариваются, поэтому корочка получается более заметной, чем у картофеля, который запекали сырым.

Семь минут подходят не для любой нарезки

Это время рассчитано на достаточно крупные кусочки. Кубики по 2–3 см могут слишком сильно размягчиться и начать разваливаться уже в кастрюле. Очень крупным долькам, напротив, иногда требуется немного больше времени.

Поэтому ориентир простой: снаружи картошка уже слегка мягкая, но внутри остается твердой. После духовки нож должен входить в середину без усилия, а края — стать сухими и насыщенно-золотистыми. Такой картофель лучше подавать сразу с противня, пока поджаренная поверхность не успела размягчиться.

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