Картошку перед духовкой опускаю в кипяток ровно на 7 минут: ради этой корочки стоит испачкать кастрюлю
ПроКазань
Если отправить сырую картошку сразу на противень, она может хорошо пропечься, но поверхность нередко остается довольно гладкой. Совсем другой результат получается после короткой варки: края слегка размягчаются, становятся рыхлыми и в духовке превращаются в выраженную золотистую корочку.
Полностью варить картофель не нужно. Для крупных кусочков достаточно примерно 7 минут после повторного закипания воды — внутри они останутся плотными и дойдут уже в духовке.
Подготовка решает половину дела
На 3–4 порции понадобится:
картофель — 1 кг;
растительное масло — 3 ст. л.;
соль — по вкусу;
сушеный чеснок — 1 ч. л.;
паприка — 1 ч. л.;
черный перец — по вкусу.
Картофель нарежьте примерно одинаковыми кусочками по 4–5 см. В кастрюле доведите воду до активного кипения и только затем опустите туда картошку.
Через 7 минут слейте воду. Кусочки к этому моменту еще не должны легко протыкаться насквозь: задача — размягчить только наружный слой.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После кипятка я оставляю картофель в горячей кастрюле без крышки примерно на минуту. Пар уходит, поверхность подсыхает — и только после этого можно добавлять масло. Если кусочки отправить на противень мокрыми, сначала будет испаряться вода и румяная корочка появится позже».
Доводим картофель в духовке
Разогрейте духовку до 220 градусов.
Слейте воду и верните картофель в пустую горячую кастрюлю на минуту.
Несколько раз осторожно встряхните кастрюлю. На поверхности кусочков должны появиться неровные, слегка разлохмаченные края.
Добавьте масло, чеснок, паприку, соль и перец. Аккуратно перемешайте.
Разложите картофель на противне в один слой, не прижимая кусочки друг к другу.
Запекайте 35–45 минут. Примерно в середине приготовления переверните картофель.
Именно неровная поверхность после короткой варки и встряхивания дает множество тонких крахмалистых участков. В горячей духовке они быстрее подсыхают и поджариваются, поэтому корочка получается более заметной, чем у картофеля, который запекали сырым.
Семь минут подходят не для любой нарезки
Это время рассчитано на достаточно крупные кусочки. Кубики по 2–3 см могут слишком сильно размягчиться и начать разваливаться уже в кастрюле. Очень крупным долькам, напротив, иногда требуется немного больше времени.
Поэтому ориентир простой: снаружи картошка уже слегка мягкая, но внутри остается твердой. После духовки нож должен входить в середину без усилия, а края — стать сухими и насыщенно-золотистыми. Такой картофель лучше подавать сразу с противня, пока поджаренная поверхность не успела размягчиться.
Может быть интересно:
- Телефон перестал открывать ссылки в нужном приложении: почему они внезапно уходят в браузер
- Скопировал текст, а вставить уже нечего: почему телефон сам очищает буфер обмена
- Клавиатура внезапно уехала в угол экрана: какой режим включился одним случайным движением
- Телефон начал исправлять нормальные слова на странные: где отключить слишком умную автозамену
- Bluetooth-наушники отключаются сами через несколько минут: что проверить до полного сброса
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец