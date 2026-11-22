В Греции к утреннему кофе часто подают бугацу — пирог из тончайшего хрустящего теста с нежной начинкой. Особенно популярен сладкий вариант с заварным кремом, который после выпекания посыпают сахарной пудрой и корицей.

Приготовить такую выпечку дома гораздо проще, чем кажется. Не нужно самостоятельно раскатывать тонкие пласты теста: достаточно купить готовое фило, сварить молочный крем и собрать пирог. Снаружи получится золотистая хрустящая корочка, а внутри — мягкая ароматная начинка.

Какие продукты понадобятся

На 6–8 порций:

Для пирога:

тесто фило — 250 г;

молоко — 500 мл;

манная крупа мелкого помола — 70 г;

сахар — 100 г;

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 100 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка.

Для подачи:

сахарная пудра — 2 ст. л.;

молотая корица — ½ ч. л.

В традиционных вариантах сладкой бугацы крем часто готовят именно с манной крупой. Она придаёт начинке нежную, но достаточно плотную консистенцию, благодаря которой пирог удобно нарезать.

Как приготовить нежный заварной крем

В кастрюле соедините молоко, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Нагревайте на среднем огне почти до кипения.

Постепенно всыпьте манную крупу, постоянно помешивая венчиком, чтобы не образовались комочки. Варите 3–5 минут до загустения.

В отдельной миске слегка взбейте яйца. Добавьте к ним несколько ложек горячей манной смеси, быстро перемешивая. Затем постепенно введите яичную массу обратно в кастрюлю.

Прогревайте крем на слабом огне ещё 1–2 минуты, не допуская сильного кипения. Он должен стать гладким и густым.

Снимите с огня, добавьте 20 г сливочного масла и перемешайте. Накройте крем пищевой плёнкой в контакт с поверхностью и дайте немного остыть.

Как собрать греческую бугацу

Оставшиеся 80 г сливочного масла растопите.

Форму размером примерно 20 × 25 см слегка смажьте маслом. Выложите первый лист фило так, чтобы его края немного свисали за бортики. Смажьте тонким слоем масла.

Повторите с несколькими листами, формируя основу из 4–5 слоёв.

Равномерно распределите тёплый, но не горячий заварной крем.

Заверните выступающие края теста внутрь, затем накройте начинку оставшимися листами фило, каждый слегка промазывая маслом.

Верхний слой тоже смажьте маслом.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: тесто фило очень быстро высыхает на воздухе. Пока собираете пирог, держите неиспользуемые листы под слегка влажным полотенцем. Масло наносите тонким слоем — так выпечка получится хрустящей, но не слишком жирной.

Сколько выпекать бугацу

Разогрейте духовку до 180 °C.

Поставьте форму на средний уровень и выпекайте пирог 30–40 минут до насыщенного золотистого цвета.

Готовой бугаце дайте постоять 10–15 минут. За это время крем немного стабилизируется, и нарезать пирог будет легче.

Перед подачей щедро посыпьте поверхность сахарной пудрой и молотой корицей.

Почему бугаца получается хрустящей

Главный секрет — тонкие слои фило, разделённые небольшим количеством сливочного масла. Во время выпекания они подсыхают и становятся ломкими, создавая характерную многослойную корочку.

При этом заварной крем остаётся мягким и нежным. Контраст хрустящего теста и тёплой молочной начинки делает этот десерт особенно интересным.

Важно не путать фило с обычным слоёным тестом. Для бугацы лучше использовать именно фило: оно позволяет получить более тонкую и хрупкую корочку.

Как подавать греческий пирог

В Греции бугацу нередко нарезают небольшими прямоугольниками и подают ещё тёплой. Сахарная пудра и корица добавляют сладость и приятный пряный аромат.

Такой пирог отлично сочетается с крепким кофе, капучино или чаем без сахара.

Оставшуюся выпечку с заварным кремом храните в холодильнике не дольше 2–3 дней. Перед подачей разогрейте кусочек в духовке при 160 °C в течение 7–10 минут, чтобы вернуть тесту часть хрустящей текстуры.

Бугаца — удачный пример домашнего десерта, который выглядит эффектно, но не требует сложной подготовки. Готовое фило, простой молочный крем и немного корицы позволяют приготовить ароматный греческий пирог к завтраку или семейному чаепитию.

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