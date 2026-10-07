Голубцы люблю, а заворачивать каждый лист давно надоело: капусту и фарш теперь просто складываю слоями - ленивый и быстрый рецепт
ПроКазань
Вместо того чтобы разбирать кочан, размягчать листья и заворачивать десяток отдельных голубцов, капусту можно просто нарезать. Половина отправляется на дно формы, затем идет фарш с рисом, а сверху — еще один слой капусты. Получается тот же знакомый набор продуктов, только сборка занимает несколько минут.
Во время запекания капуста размягчается в томатно-сметанном соусе, а мясной слой остается сочным. Нарезать такое блюдо аккуратными порциями проще, если после духовки дать ему немного постоять.
Что понадобится для слоев
На форму примерно 20×25 см:
белокочанная капуста — 700 г;
мясной фарш — 500 г;
рис — 80 г;
репчатый лук — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
сметана — 150 г;
томатная паста — 2 ст. л.;
вода — 250 мл;
растительное масло — 1 ст. л.;
соль и черный перец — по вкусу.
Рис предварительно промойте и отварите 5–7 минут после закипания. До полной готовности доводить его не нужно — крупа еще будет запекаться вместе с фаршем.
Складываем вместо того, чтобы заворачивать
Капусту нарежьте полосками шириной около 1 см. Слишком крупные куски будут готовиться дольше остальных ингредиентов.
Лук мелко нарежьте, морковь натрите. Смешайте овощи с фаршем и полуготовым рисом, посолите и поперчите.
Сметану соедините с томатной пастой и водой. Размешайте до однородности и слегка посолите.
Смажьте форму маслом и распределите половину капусты. Сверху выложите весь фарш с рисом, не утрамбовывая его слишком плотно.
Закройте мясо оставшейся капустой и равномерно полейте соусом.
Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 40 минут. Затем снимите фольгу и готовьте еще 15–20 минут.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если попался плотный поздний кочан, нарезанную капусту можно предварительно залить кипятком на 5 минут, а затем хорошо откинуть на дуршлаг. Молодой капусте такая подготовка не нужна — за время запекания она и без этого успеет стать мягкой».
Как понять, что ленивые голубцы готовы
К концу приготовления верхний слой капусты должен легко прокалываться вилкой, а соус — перестать быть водянистым. Фарш должен полностью приготовиться; надежнее всего проверить его пищевым термометром в центре мясного слоя. Для фарша безопасным ориентиром будет температура не ниже 71 °C.
После духовки оставьте форму на столе примерно на 10 минут. Соус немного загустеет, слои лучше удержат форму, и ленивые голубцы будет удобнее раскладывать по тарелкам.
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