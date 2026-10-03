В Татарстане подешевели картофель и капуста, но выросли цены на яйца и гречку

С 21 по 28 сентября в Татарстане часть плодоовощной продукции стала дешевле, однако некоторые позиции, в том числе яйца и гречка, прибавили в цене. Об этом сообщили в Татарстанстате.

Сильнее всего упал в цене картофель — минус 6,87%, теперь килограмм стоит 43,13 рубля. Белокочанная капуста подешевела на 4,25% и стоит 34,2 рубля, морковь — на 2,23%, до 38,79 рубля. Столовая свёкла отдала 1,13% и продаётся по 36,29 рубля, сахарный песок потерял 1,64% и стоит 80,86 рубля. Меньше чем на процент снизилась стоимость баранины, копчёных и варёно-копчёных колбас, сливочного масла, пастеризованного молока, кефира и сыров.

В то же время гречневая крупа-ядрица подорожала на 3,58% — до 67,31 рубля, куриные яйца прибавили 3,32% и теперь стоят 79,19 рубля. Свежие помидоры выросли в цене более чем на 2%, до 129,74 рубля за килограмм. Бананы торгуются по 143,05 рубля, шлифованный рис — по 84,44 рубля, мороженая неразделанная рыба — по 361,16 рубля.

Больше чем на процент подорожали свинина (360,63 рубля), охлаждённое и мороженое куриное мясо (249,76 рубля) и варёная колбаса (521,98 рубля). Также вверх пошли сметана — 309,06 рубля — и сухие молочные смеси для детского питания, достигшие 1237,59 рубля.