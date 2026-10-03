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Татарстан отчитался о 96% годового плана по вводу жилья

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане ввели более 3 млн кв. метров жилья...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Татарстане с начала года ввели 3 млн 49 тыс. кв. метров жилья. Это 96% от годового плана. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса Татарстана. На совещании в Доме Правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин доложил о ходе жилищного строительства, возведении социальных объектов и подготовке к отопительному сезону. Встречу провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, участвовали премьер-министр Алексей Песошин и председатель Госсовета Фарид Абдулганиев.

По коммерческому жилищному строительству сдали 90% запланированного объема — 106 многоквартирных домов общей площадью более 942 тыс. кв. метров. Социальную ипотеку выполнили на 74%: построили 38 домов площадью свыше 111 тыс. кв. метров. Индивидуальное жилищное строительство дало 1 млн 995 тыс. кв. метров, или 101% от годового плана.

Отдельным категориям граждан продолжают предоставлять жилье. В программу для детей-сирот в этом году включили 641 человека, заключены три госконтракта на 260 квартир. Из 22 сертификатов для многодетных семей с пятью и более детьми использовали 16, купив 1 819 кв. метров. Для остальных шести Государственный жилищный фонд Татарстана подбирает варианты. Среди молодых семей 59 из 61 получателя субсидии уже воспользовались выплатами. Из трех вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС жилье приобрели две семьи, последнему сертификат оформят после поступления федеральных средств.

В республиканскую программу поддержки жилищного строительства входят 14 объектов: на двух продолжают строить сети водоснабжения, общая готовность 99%, один объект завершили в Тукаевском районе. Из 10 образовательных объектов три еще строят, готовность школы в Казани — 78%. Детские сады в Пестречинском и Зеленодольском районах перенесли на следующий год с готовностью 64% и 80%. В здравоохранении завершили приемно-диагностическое отделение стационара в Казани. Из семи объектов культуры четыре перешли на следующий год — это детские школы искусств по нацпроекту «Семья» с выполнением 38%. Рекультивация иловых полей в Казани по нацпроекту «Экологическое благополучие» выполнена на 87%. Программы по объектам молодежной политики закрыли полностью, последний из семи сдали в Лаишевском районе.

Благоустройство охватывает 51 общественную территорию, работы на шести еще идут, выполнение 97%. За две недели привели в порядок три территории в Арском, Чистопольском и Актанышском районах. Коммунальную инфраструктуру обновляют по шести республиканским и двум федеральным программам. По питьевой воде остался один объект в Арском районе с готовностью 90%, завершили четыре объекта. Очистные сооружения в Балтасинском и Алькеевском районах готовы на 99%. По республиканской программе модернизации коммуналки из 110 объектов в работе 25, выполнение 87%, за две недели завершили 11 объектов в четырех районах. Федеральный проект по модернизации коммунальной инфраструктуры выполнен на 98%, один объект сдали в Набережных Челнах. По проекту «Современный облик сельских территорий» готовность 99%, реконструировали водоснабжение в Кукморском районе, остаются три объекта. Решения о старте отопительного сезона приняли во всех 45 муниципалитетах. Тепло подано в 13 244 многоквартирных дома, 1 252 школы, 1 353 детских сада, 1 670 объектов здравоохранения, 1 498 объектов культуры, 297 объектов спорта и молодежной политики, 132 учреждения соцзащиты. По данным Ростехнадзора, 60 организаций в 22 муниципалитетах пока без актов готовности, при этом 55 из 115 организаций полностью выполнили работы. Теплоснабжающие и теплосетевые организации должны получить паспорта готовности до 1 ноября, муниципалитеты — до 20 ноября.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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