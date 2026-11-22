В Татарстане водитель «Лады» погиб при столкновении с бензовозом
AI Изображение носит иллюстративный характер
Смертельная авария произошла сегодня, 22 ноября, в Актанышском районе Татарстана. Водитель легкового автомобиля «Лада» выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом, сообщает республиканская Госавтоинспекция.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков. Обстоятельства ДТП уточняются сотрудниками ГИБДД.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец