Ученая из Канады проконсультировала Netflix по созданию сериала о кальмаре
Для создания сериала «Below» («Внизу») стриминговой платформы Netflix привлекли морского биолога Энни Мерсье. Она консультировала авторов по вопросам морской науки и помогла реалистично показать поведение головоногих моллюсков и работу ученых. Подробностями сотрудничества специалист поделилась с изданием Live Science.
Действие сериала происходит в прибрежном поселении канадской провинции Ньюфаундленд. Местным жителям угрожает древнее существо Маддер, похожее на гигантского кальмара. Оно появляется после прибытия загадочного айсберга, который вызывает у людей опасные галлюцинации.
В основу отдельных деталей истории легла связь региона с гигантскими кальмарами Architeuthis dux. Первые свидетельства наблюдений за этими животными у берегов Ньюфаундленда относятся к 1870-м годам.
Энни Мерсье работает профессором кафедры океанических наук Мемориального университета Ньюфаундленда и Лабрадора и специализируется на глубоководных организмах. К проекту она присоединилась в начале 2025 года. Ученая изучила сценарии всех серий и помогла проверить сведения об океане, климате, айсбергах и морских животных.
В частности, она рассказала создателям, как передвигаются головоногие, какие повреждения могут оставаться после столкновения с кашалотом и почему гигантский кальмар не способен добывать пищу на суше. Однако Маддер в сериале остался вымышленным существом с признаками сразу нескольких видов головоногих.
Работа консультанта не ограничивалась сценарием. Ее лабораторию использовали для съемок, а исполнительница роли исследовательницы Фонды Хоувендер Маккензи Дэвис обращалась к биологу за советами.
Мерсье отметила, что авторам удалось избежать некоторых распространенных научных клише. Например, в сериале показано, что исследования требуют времени, а для анализа образцов нужны разные специалисты и правильно подобранные методы. Тем не менее фантастическое устройство, позволяющее мгновенно оценить свойства айсберга, создатели решили сохранить ради сюжета, сообщает "Самара Онлайн 24".
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