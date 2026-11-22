Палеонтологи из США и Швейцарии описали неизвестный ранее вид рептилии, жившей около 156 миллионов лет назад. Длина древнего животного составляла примерно 45 сантиметров, а на затылке располагались два характерных роговидных выступа. Вид назвали Meilynodraco amonamarthi. Перевод названия — «дракон Мейлин». Об исследовании рассказал швейцарский Институт Пауля Шеррера.

Останки обнаружили в 2022 году в штате Вайоминг во время палеонтологических раскопок. Изначально специалисты затруднялись определить, кому принадлежал найденный скелет. Они рассматривали несколько вариантов, в том числе древнюю змею, предка или родственника крокодилов и молодого динозавра.

Для изучения находки ученые применили рентгеновскую и нейтронную томографию. Эти методы позволили исследовать окаменелость без разрушения песчаника. В результате внутри породы удалось обнаружить кости таза, задней конечности и практически полностью сохранившийся череп.

Ключом к определению вида стали мелкие элементы внутреннего уха. Их особенности показали, что животное относилось к хористодерам — группе древних рептилий, которая полностью вымерла. По мнению исследователей, анатомия найденного экземпляра может помочь уточнить представления об эволюции пресмыкающихся и их родственных связях с современными животными.

Необычное название рептилии выбрали с учетом музыкальных и литературных предпочтений палеонтолога Торстена Шайера. Ученый увлекается произведениями Джона Толкина и тяжелой музыкой. Название шведской группы Amon Amarth, которой посвящена вторая часть имени рептилии, также связано с творчеством писателя.

Научная работа опубликована в журнале Royal Society Open Science. Представить найденные останки публике собираются в начале 2027 года на специальной выставке в музее, сообщает "Самара Онлайн 24".