Китай намерен до 2030 года провести первые испытания технологий извлечения кислорода и воды из лунных ресурсов. В перспективе их планируют использовать для жизнеобеспечения космонавтов, производства топлива и строительства инфраструктуры на поверхности спутника Земли.

План освоения внеземных ресурсов разработала группа ученых во главе с У Вэйжэнем, главным конструктором китайской программы исследования Луны. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Deep Space Exploration. Авторы предложили поэтапную программу, в которой Луна станет первым местом практического применения новых технологий.

Первый этап предусматривает испытание хотя бы одной разработки на поверхности спутника. Ученые рассматривают несколько вариантов: добычу водяного льда в полярных районах, выделение кислорода из лунных минералов, переработку реголита и изготовление строительных материалов. Провести эксперименты могут в рамках будущих миссий серии «Чанъэ» или пилотируемой программы.

Водяной лед представляет особый интерес для исследователей. Согласно данным наблюдений с орбиты, его запасы могут находиться в кратерах возле полюсов, куда не попадает солнечный свет. После извлечения воду можно будет использовать для нужд экипажа. Кроме того, электролиз позволит получить из нее водород и кислород для ракетного топлива.

Кислород также содержится в минералах лунного реголита. Для его получения предлагается применять нагрев, электролиз расплавленного грунта или химическое восстановление соединений с помощью водорода. Помимо этого, местное сырье рассматривается как основа для производства строительных блоков и деталей будущих лунных баз.

Согласно предложенной дорожной карте, к 2040 году на Луне должна появиться как минимум одна демонстрационная установка, способная производить и использовать воду, кислород или строительные материалы. К 2050 году ученые рассчитывают создать комплексную систему добычи и переработки ресурсов, включая их поиск, транспортировку и применение. Отдельно предусмотрены испытания одной из технологий на Марсе или астероиде.

Программа связана с созданием Международной научной лунной станции. В рамках миссии «Чанъэ-8», запуск которой запланирован на 2029 год, Китай намерен провести эксперименты по использованию местных ресурсов в районе южного полюса Луны.

Авторы работы указывают, что промышленное освоение внеземных ресурсов пока не подкреплено отдельной утвержденной долгосрочной стратегией Китая. Основная сложность заключается в создании полноценных рабочих систем из отдельных экспериментальных технологий. Поэтому указанные даты отражают научно-технические ориентиры, а не окончательно утвержденные сроки строительства лунных производств, сообщает "Самара Онлайн 24".