Белокочанную капусту обычно шинкуют для салатов, добавляют в супы или тушат с овощами. Но есть способ приготовления, при котором привычный продукт приобретает совершенно другой вкус. Достаточно нарезать кочан толстыми ломтиками, смазать ароматным чесночным маслом и отправить в духовку.

Во время запекания капуста становится мягкой и сочной внутри, а по краям появляется золотистая корочка. Такое блюдо можно подавать вместо привычного овощного гарнира или как самостоятельную закуску.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

белокочанная капуста — 1 небольшой кочан весом около 1 кг;

сливочное масло — 40 г;

растительное масло — 2 ст. л.;

чеснок — 3–4 зубчика;

сладкая паприка — 1 ч. л.;

сушёный тимьян — ½ ч. л.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

свежая петрушка — для подачи.

По желанию можно добавить немного лимонного сока, который подчеркнёт сладковатый вкус запечённой капусты.

Как правильно нарезать капусту

Удалите верхние повреждённые листья и промойте кочан. Разрежьте его на толстые круглые ломтики шириной примерно 2–3 см.

Старайтесь сохранить часть кочерыжки в каждом ломтике, где это возможно. Она помогает удерживать листья вместе и не даёт капусте разваливаться при запекании.

Разложите заготовки на противне, застеленном пергаментом, в один слой. Между ломтиками оставьте небольшое расстояние.

Как приготовить чесночное масло

Сливочное масло растопите и смешайте с растительным. Добавьте измельчённый чеснок, паприку, тимьян, соль и чёрный перец.

Тщательно перемешайте до получения ароматной заправки.

С помощью кулинарной кисточки смажьте капусту с обеих сторон. Особенно внимательно обработайте края и промежутки между листьями.

Сколько запекать капусту в духовке

Разогрейте духовку до 200 °C.

Поставьте противень на средний уровень и запекайте капусту примерно 30–40 минут. Через 20 минут аккуратно переверните ломтики широкой лопаткой, чтобы они равномерно подрумянились.

Готовая капуста должна легко прокалываться вилкой, а края — приобрести насыщенный золотистый оттенок.

Если поверхность начинает темнеть слишком быстро, уменьшите температуру до 180 °C.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не нарезайте капусту слишком тонко. Ломтики толщиной 2–3 см лучше сохраняют сочность внутри, пока наружные листья подрумяниваются. Для более выраженной корочки не накрывайте противень фольгой и не укладывайте кусочки вплотную друг к другу.

Почему запечённая капуста получается вкуснее привычной тушёной

При тушении капуста готовится во влажной среде, поэтому остаётся мягкой, но практически не подрумянивается.

В духовке часть влаги испаряется, а поверхность нагревается достаточно сильно для образования золотистой корочки. Благодаря этому вкус становится более насыщенным, с лёгкими сладковатыми нотками.

Чесночное масло дополнительно пропитывает листья и делает овощи ароматнее.

С чем подавать капустные ломтики

Готовую капусту переложите на тарелку, посыпьте измельчённой петрушкой и при желании сбрызните лимонным соком.

Она хорошо сочетается с запечённой курицей, рыбой и картофелем. Для самостоятельной подачи можно приготовить простой соус из густого натурального йогурта, чеснока и зелени.

Лучше всего подавать капусту сразу после духовки, пока края сохраняют аппетитную корочку.

Этот рецепт доказывает, что даже из обычного кочана можно приготовить необычное блюдо без сложных ингредиентов. Несколько минут подготовки, ароматное масло и правильная температура превращают привычную капусту в сочный гарнир с румяными краями.

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