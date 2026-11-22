Жительница Зеленодольского района отметила 102-летие. Свой юбилей именинница встретила в кругу близких, сохраняя бодрость духа и активный интерес к жизни.

Как рассказали в пресс-службе, несмотря на почтенный возраст, женщина увлекается рукоделием, регулярно смотрит новости и старается быть в курсе всех событий. Такой образ жизни, по словам окружающих, помогает ей оставаться в тонусе.

Поздравления с днем рождения именинница принимала от родных и представителей местной администрации. Подробности торжества не раскрываются, однако известно, что юбилей прошел в теплой и душевной атмосфере.