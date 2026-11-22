Каждые сутки на поверхность Земли могут оседать миллиарды вирусных и бактериальных частиц, переносимых воздушными потоками. Об этом рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Николай Никитин. По его оценке, количество таких частиц может достигать нескольких миллиардов на квадратный метр в день.

Ученый объяснил, что над пограничным слоем атмосферы существует интенсивный поток вирусоподобных и бактериальных частиц. Они перемещаются на значительные расстояния в свободной тропосфере, а затем попадают в нижние слои атмосферы и оседают на поверхности планеты. Этот процесс исследователи описывают как своеобразный постоянный дождь из микроорганизмов и вирусных частиц.

Данные о таком явлении получили благодаря длительному изучению атмосферных аэрозолей. На протяжении 15 месяцев специалисты собирали пробы в высокогорных районах, расположенных выше планетарного пограничного слоя. С помощью специальных фильтров они исследовали состав аэрозолей и подсчитали среднее количество переносимых частиц.

О результатах и особенностях этого процесса Николай Никитин сообщил на международном фестивале «Наука 0+» в китайском Шэньчжэне. Мероприятие проходит 21–22 ноября и является частью программы Десятилетия науки и технологий в России.

Фестиваль организуют с 2006 года по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. Его постоянной площадкой в Китае стал университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне, созданный как совместный российско-китайский вуз. В 2026 году университет отмечает десятилетие.

18 ноября учебное заведение посетил президент России Владимир Путин. Во время встречи с преподавателями и студентами он ознакомился с результатами научной работы университета и отметил важность международных научных мероприятий.

В программе фестиваля предусмотрены выступления ученых, круглые столы, научные представления, викторины, показы фильмов и выставка достижений российской и китайской науки, сообщает "Самара Онлайн 24".