Управление Роспотребнадзора по Татарстану обратило внимание жителей на риски, связанные с респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ). В ведомстве отмечают, что инфекция может приводить к серьёзным осложнениям, включая бронхиолит и пневмонию.

В группе повышенного риска находятся дети до года, люди старше 60 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями сердца и лёгких или ослабленным иммунитетом. Вирус распространяется воздушно-капельным путём — при кашле, чихании или разговоре с заболевшим, а также через загрязнённые поверхности.

В Роспотребнадзоре советуют регулярно мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест, проветривать помещения и проводить влажную уборку. При кашле и чихании рекомендуется прикрывать рот и нос, чтобы снизить риск передачи инфекции окружающим.