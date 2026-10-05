Наушники подключены, а звук все равно идет из телефона: где спрятан выбор источника звука

Bluetooth-наушники отображаются как подключенные, заряд виден, а музыка или видео продолжают звучать через динамик смартфона. Повторное подключение при этом не всегда помогает.

Это не обязательно означает поломку наушников. Смартфон может установить Bluetooth-соединение, но оставить для воспроизведения другой источник звука.

Проверьте, куда направлен звук

На Android во время воспроизведения музыки или видео откройте панель быстрых настроек. На многих смартфонах там есть пункт выбора устройства вывода — его название зависит от производителя и версии системы.

В списке могут одновременно отображаться динамик телефона, Bluetooth-наушники, колонка и другие доступные устройства. Выберите нужные наушники вручную.

На iPhone источник можно изменить через Пункт управления: откройте карточку воспроизведения и выберите устройство через меню AirPlay. Подключенные наушники должны появиться среди доступных вариантов.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы сначала включил обычную музыку и проверил именно устройство вывода. Если наушники там есть и после ручного выбора начинают играть, удалять Bluetooth-сопряжение и подключать их заново обычно незачем».

Подключение еще не гарантирует передачу музыки

На некоторых Android-смартфонах в параметрах конкретного Bluetooth-устройства можно отдельно разрешать использование наушников для мультимедийного звука и звонков. Если воспроизведение мультимедиа отключено, соединение может сохраняться, но музыка через наушники не пойдет.

Стоит также убедиться, что наушники не подключились одновременно к другому устройству — например, ноутбуку или планшету. Модели с поддержкой нескольких подключений иногда переключаются между источниками.

Если наушников нет в списке

Выключите и снова включите Bluetooth, положите наушники в футляр и подключите их повторно. Удалять сохраненное сопряжение стоит уже после более простых проверок, поскольку затем устройство придется настраивать заново.

Если проблема возникает только в одном приложении, проверьте его настройки звука. Когда же смартфон вообще перестал передавать аудио на любые Bluetooth-устройства, поможет перезагрузка и проверка обновлений системы.

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