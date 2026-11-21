Во второй половине дня 21 ноября в Татарстане, включая Казань, местами ожидается сильный туман. Видимость на дорогах может упасть до 500 метров и ниже, предупреждает РСЧС республики.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся в ночь на 22 ноября и утром субботы. Спасатели призывают жителей проявлять повышенную осторожность при передвижении: переходить дорогу только по надземным или подземным пешеходным переходам, помогать пожилым и маломобильным людям, а также не оставлять детей без присмотра.