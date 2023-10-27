Схватка с ВИЧ проиграна: певец Дима Билан сообщил трагическую новость
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Российский певец Дима Билан сообщил о трагедии в семье - несколько лет назад у него начал болеть и хандрить кот Соломон. Оказалось, что питомец был болен ВИЧ-инфекцией, на фоне которой у кота стартовал диабет.
Билан пытался спасти Соломона, обеспечил лечение и уход, но старания оказались напрасными - Соломон в конце сентября все-таки умер.
"Три года его тяжелых болезней и ежедневных процедур, но он боролся до самого конца! К сожалению, его кошачий век закончился, но я уверен, что он отработал в этом воплощении все, что должен был", - рассказал Билан "Пятому каналу".
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