Глава Татарстана принял нового руководителя «Транснефть – Прикамье»

Рустам Минниханов провел встречу с генеральным директором АО «Транснефть – Прикамье» Александром Меджитовым. Переговоры состоялись в Доме правительства Татарстана, об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

Компанию на встрече также представлял советник генерального директора Олег Балабанов. Александр Меджитов встал во главе предприятия 1 октября 2026 года.

В системе «Транснефти» новый руководитель трудится более 20 лет. До нынешнего назначения он возглавлял Удмуртское районное нефтепроводное управление.

На встрече Рустам Минниханов вручил Олегу Балабанову медаль Татарстана «За доблестный труд». В пресс-службе раиса уточнили, что награду он получил за многолетнюю плодотворную работу и значительный вклад в развитие нефтяной отрасли.