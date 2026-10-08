Новости Казани

Ватерполисты «Синтеза» первыми среди россиян попали в еврокубки

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Казанский ватерпольный клуб «Синтез» станет первой российской командой в игровых видах спорта, которую вернули в еврокубки. Об этом рассказал генеральный директор клуба Максим Осмоловский. По его словам, отечественные клубы вновь допущены к международным соревнованиям, причем выступать они будут с российским флагом и гимном.

Первый выезд «Синтеза» — в Грецию. Там пройдет квалификация мужского Еврокубка, где казанцы поборются за путевку в основной турнир. Соперниками станут греческий «Аполлон», «Савона» из Италии, сербский «Партизан» и немецкий «Дуйсбург». В следующий этап выйдут три лучшие команды, а сами матчи запланированы на 8–11 октября.

Международные матчи российские команды и сборные не проводили с весны 2022 года — тогда их отстранили от соревнований. Сейчас возвращение идет постепенно. Женскую сборную России по волейболу допустили до чемпионата мира 2027 года, который примут США и Канада, а команды по хоккею на траве вернули к турнирам под эгидой Международной федерации хоккея на траве. Российская сборная получила допуск и к Европейским играм 2027 года.

Не всем российским командам, получившим допуск, удастся выступить в ватерпольных еврокубках. Женский «Буревестник» из Нижнего Новгорода не сыграет в Лиге чемпионов — не хватает финансирования, рассказал тренер команды Иван Комаров. Денег нет и на собственный бассейн, поэтому спортсменки тренируются в арендованном.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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