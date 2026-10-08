В Татарстане предупредили о рисках при обращении к фирмам по списанию долгов

В Татарстане предупредили о фирмах, которые за деньги сулят клиентам гарантированное избавление от долгов. Об опасности таких посредников рассказали в ЦУР республики вместе с Министерством юстиции РТ.

Подобные организации называют «раздолжнителями». Они берут на себя роль посредника при оформлении банкротства, но нередко действуют нечисто: запускают агрессивную рекламу, умалчивают об условиях договора и не объясняют человеку, какие последствия его ждут после признания несостоятельным.

Само по себе сопровождение процедуры банкротства — занятие законное. Проблема в том, что часть компаний выбирает недобросовестные схемы: сулит стопроцентное избавление от долгов и просит солидную предоплату. По оценкам экспертов, с работой таких посредников может быть связано до 60% банкротств граждан.

Заведующая сектором взаимодействия с республиканскими органами исполнительной власти по вопросам несостоятельности (банкротства) Дарья Бекмансурова пояснила: госструктуры и ассоциации не подписывают с частными фирмами договоры о списании задолженностей.

Она добавила, что Банк России, суды и администрация Татарстана не работают с коммерческими организациями по программам списания долгов. Значит, любые заявления такого рода — ложь.