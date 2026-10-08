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Ценообразование на маркетплейсе: как установить цену и сохранить маржу

Михаил Светлов Автор статьи
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Цена на маркетплейсе влияет сразу на несколько показателей: конверсию карточки, позиции в выдаче и прибыль с каждой продажи. Если поставить цену слишком низко, товар будет хорошо продаваться, но не принесёт денег. Если слишком высоко, покупатели уйдут к конкурентам.

Чтобы найти баланс, нужно видеть свои расходы, цены в категории и реакцию спроса на изменения. Эти данные собирает аналитика продаж на маркетплейсах, поэтому решения по цене можно принимать по цифрам. Разберём, как рассчитать нижнюю границу цены, какой подход выбрать и как участвовать в акциях без потери маржи.

С чего начать: минимальная цена

Прежде чем смотреть на конкурентов, определите цену, ниже которой продажи уходят в минус. Для этого разделите расходы на две группы:

  • фиксированные на единицу — себестоимость, логистика, хранение, упаковка, реклама;

  • процентные от цены — комиссия маркетплейса, налог и желаемая маржа.

Минимальная цена = фиксированные расходы / (1 − сумма процентных расходов).

Например, фиксированные расходы составляют 820 ₽, комиссия — 20%, налог — 6%. Чтобы выйти в ноль, товар нужно продавать минимум за 1 110 ₽. Если добавить целевую маржу 10%, минимальная цена вырастет до 1 290 ₽.

Подходы к ценообразованию

На практике продавцы чаще всего комбинируют три подхода:

  • от затрат — к расходам добавляют нужную маржу; способ простой, но не учитывает рынок;

  • от конкурентов — цену ориентируют на похожие товары в категории; важно сравнивать товары с похожими характеристиками, рейтингом и сроками доставки;

  • от ценности — цену строят вокруг преимуществ товара для покупателя: комплектации, качества, отзывов.

Например, если ваш товар дороже аналогов на 15%, но в карточке это не объяснено, покупатель выберет более дешёвый вариант. Если разница подкреплена комплектацией или отзывами, цена может оставаться выше рынка.

Скидки и акции: как не уйти в минус

Акции маркетплейса помогают поднять продажи и позиции в выдаче. При этом каждую скидку стоит проверять по минимальной цене.

Например, товар стоит 1 500 ₽. В акции со скидкой 20% он будет продаваться за 1 200 ₽. Это ниже цены с целевой маржой, но выше точки безубыточности. Такое участие может окупиться, если акция увеличит оборот. Скидка 30% опустит цену до 1 050 ₽, и каждая продажа станет убыточной.

Когда пересматривать цену

Цену стоит проверять регулярно, особенно если:

  • площадка изменила комиссии или тарифы на логистику;

  • выросла себестоимость или стоимость рекламы;

  • конкуренты заметно изменили цены;

  • упала конверсия из просмотра в заказ;

  • товар залёживается на складе или, наоборот, быстро заканчивается.

Менять цену лучше постепенно, небольшими шагами. Так проще понять, как каждое изменение повлияло на заказы и выручку. Частые резкие скачки мешают оценить результат и могут снизить доверие покупателей.

Чек-лист перед изменением цены

  1. Рассчитайте минимальную цену с учётом всех расходов.

  2. Сравните цену с похожими товарами в категории.

  3. Проверьте, что новая цена с учётом скидок и акций остаётся выше точки безубыточности.

  4. Зафиксируйте текущие заказы, конверсию и выручку, чтобы сравнить их после изменения.

Такой порядок помогает менять цену осознанно и сохранять маржу даже при росте тарифов и конкуренции.

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