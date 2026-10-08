Подаренные Кыргызстану соколы из Татарстана добрались до зоопарка

Два сокола-балобана по кличкам Батыр и Алтын, переданные Татарстаном в дар Кыргызстану, прибыли в Бишкек. Об этом сообщили в официальном канале МЭПР РТ в МАКС. После этого птиц направили в Каракольский зоопарк «Бугу Эне».

Первыми кадрами после прибытия поделились коллеги ведомства из Кыргызстана. Ранее жители Татарстана выбирали имена для этой пары балобанов. Теперь пернатых послов ждет новый дом.

Сертификат на передачу в дар Кыргызстану двух соколов-балобанов Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову. Батыр и Алтын — два птенца из рекордного потомства, полученного в этом году в Казанском зооботсаду.

Всего в 2026 году здесь появилось 18 птенцов. Они относятся к проекту Минэкологии по возрождению волжско-камской популяции сокола-балобана. За четыре года реализации проекта в дикую природу выпустили 49 особей.

Проект поддерживает национальный проект «Экологическое благополучие». Среди партнеров — компания СИБУР, Региональный общественный фонд имени А. И. Щеповских, Казанский зооботсад, Волжско-Камский заповедник и Казанский федеральный университет.