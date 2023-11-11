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С 11 ноября россиян начнут лишать прав: ГИБДД будет останавливать всех

С 11 ноября россиян начнут лишать прав: ГИБДД будет останавливать всех

capiton-mebel.ru

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Гражданам России рассказали, что на выездах и въездах российских городов увеличится количество постов сотрудников ГИБДД с 11 ноября. Целью вышеназванного является повышение безопасности на дорогах и предотвращение случаев управления автомобилями водителями, которые употребляли спиртное или наркотические вещества, сообщили в PRIMPRESS.

Сотрудники ДПС будут пристально наблюдать за всеми автомобилями, проходящими через границы городов. К водителям, которые будут заподозрены представителями ГИБДД в нарушении правил ПДД, или же сотрудники правоохранительных органов заметят в них признаки наличия алкоголя или запрещенных веществ в крови, будут применяться серьезные меры, включая штрафы и лишение водительских прав сроком от полутора лет и более.

Правительство намерено строго отнестись к нарушителям правил дорожного движения, чтобы снизить число аварий и предотвратить потерю людских жизней на дорогах. Водители должны быть внимательными и ответственными, чтобы не подвергать себя и других участников движения опасности.

Кроме того, важно отметить, что автомобилисты обязаны воздерживаться от управления транспортным средством под воздействием алкоголя. Это не только гарантирует безопасность на дороге, но и помогает исполнить закон и не стать объектом наказания со стороны правоохранительных органов.

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