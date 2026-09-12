Роскосмос и Индия изучат атмосферу Венеры в рамках проекта Viral

Россия и Индия займутся совместным изучением атмосферы Венеры. Об этом рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, его слова передают «Вести».

По словам Баканова, существует проект — аппарат Viral. Это совместное оборудование, которое будет запущено на орбиту Венеры для изучения атмосферы.

Активную роль в этом вопросе, по словам руководителя «Роскосмоса», играет Российская академия наук.

Ранее учёные выявили признаки недавней тектонической активности в рифтовых зонах Венеры и допустили, что планета может быть геологически живой.