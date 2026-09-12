Технологии

Первый час после стресса назвали «окном устойчивости» для мозга

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Первый час после стрессового события исследователи называют «окном устойчивости»: в этот период мозг выбирает между глубоким восстановлением и закреплением хронической тревоги. К такому выводу пришли нейробиологи вместе с клиническими психологами и психотерапевтами из ведущих нейробиологических центров мира.

В мозге работают две системы: сеть обнаружения значимости (SN) включается при опасности, ссоре или «горячем» стрессе и заставляет сканировать пространство на угрозы, а пассивный режим (DMN), или дефолт-система, отвечает за отдых и осмысление. Примерно через час после стресса у людей с высокой устойчивостью SN полностью затихает, а DMN резко активируется; кортизол при этом падает медленно, и полное физиологическое восстановление может занимать от нескольких часов до нескольких дней.

В «золотой час» важно не заваливать мозг цифровым шумом — соцсетями, мессенджерами, рабочими чатами, короткими видео и прокручиванием конфликта, иначе мозг воспринимает это как сигнал «Безопасность не наступила», фаза восстановления отменяется, а тревожность закрепляется. Полезны полное исключение информационного шума, смена обстановки и физический комфорт — неспешная 15-минутная прогулка в парк, тишина, отдых на диване, в том числе в обнимку с любимым человеком, «сладкое ничегонеделание», занятия на природе вроде сбора грибов или созерцания облаков, легкая физическая активность и монотонное механическое дело без умственного напряжения (помыть посуду, полить цветы, разобрать бумаги). Для снижения кортизола используют дыхание восстановления, например «по квадрату» — вдох на 4 счета, задержка на 4, выдох на 4, задержка на 4; в моменты ослабления концентрации также срабатывает «эффект инкубации» и приходят лучшие озарения.

Врач-психиатр, психотерапевт Центра когнитивного здоровья ФЦМН ФМБА России Михаил Ответчиков объяснил, что листание соцсетей или новостной ленты — частая ошибка после стресса: мы подменяем одну активность другой, не думая о текущем проекте, будущем отчете или прошедшем конфликте, но продолжаем нагружать мозг яркими быстро сменяющимися стимулами. Полноценная перезагрузка — это умение вовремя выйти из постоянного потока внешних раздражителей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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