Dyson подтвердила неисправность зубной щётки CameraJet из-за воды

Компания Dyson подтвердила неисправность умной зубной щётки CameraJet: у части пользователей вода попала в отсек с батареей. Цена устройства — $499,99.

Один из владельцев на Reddit рассказал, что щётка сломалась через 30 секунд после первого использования. Другие покупатели также сообщили о похожих случаях.

В Dyson заявили, что проблема могла возникнуть в некоторых компонентах небольшого числа устройств из первых партий. Сейчас компания отделяет эти партии и принимает меры для поддержки пострадавших.

CameraJet оснащена камерой, искусственным интеллектом и встроенным ирригатором, а приложение для смартфонов помогает следить за состоянием зубов. Об этом сообщают сайт Ferra и портал Togliatti24.