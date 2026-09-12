Технологии

Dyson подтвердила неисправность зубной щётки CameraJet из-за воды

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Компания Dyson подтвердила неисправность умной зубной щётки CameraJet: у части пользователей вода попала в отсек с батареей. Цена устройства — $499,99.

Один из владельцев на Reddit рассказал, что щётка сломалась через 30 секунд после первого использования. Другие покупатели также сообщили о похожих случаях.

В Dyson заявили, что проблема могла возникнуть в некоторых компонентах небольшого числа устройств из первых партий. Сейчас компания отделяет эти партии и принимает меры для поддержки пострадавших.

CameraJet оснащена камерой, искусственным интеллектом и встроенным ирригатором, а приложение для смартфонов помогает следить за состоянием зубов. Об этом сообщают сайт Ferra и портал Togliatti24.

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