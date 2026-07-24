iPhone Air в России подешевел до 60 тысяч рублей

Стоимость iPhone Air на российском рынке снизилась. Как отметили в Hi-Tech Mail.ru, сейчас смартфон можно приобрести на маркетплейсах за 60 тысяч рублей, хотя в конце июля его продавали за 70–74 тысячи рублей. У мелких продавцов цена опустилась до 62–65 тысяч рублей, тогда как в мае устройство стоило от 70 тысяч рублей.

iPhone Air оснащён 6,5-дюймовым LTPO Super Retina XDR OLED-экраном, процессором A19 Pro, 12 ГБ оперативной и от 256 ГБ встроенной памяти. Корпус толщиной 5,6 мм выполнен из полированного титана, а спереди и сзади установлено стекло Ceramic Shield второго поколения. Камера одинарная, на 48 Мп, ёмкость аккумулятора — 3149 мА·ч.

Ранее, в середине июля, сообщалось о снижении цен на флагманский iPhone 17 Pro, который стал доступен за 80 тысяч рублей против 90–95 тысяч весной.