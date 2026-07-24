Технологии

Рязанская «Альфа-М» создала систему слежения за дронами без радара

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Рязанская компания «Альфа-М» анонсировала комплекс для обнаружения малых беспилотников, который не использует активное радиолокационное излучение. Устройство объединяет телевизионную камеру, тепловизор и другие сенсоры, что позволяет вести круглосуточное наблюдение в любую погоду. Информация об этом появилась на сайте «Царьград».

Система способна автоматически сопровождать цели с помощью нейросети, работающей на частоте не менее 50 Гц. В состав комплекса входят высококонтрастная ТВ-камера, тепловизор, прицельный канал и лазерный дальномер. Все оборудование установлено на поворотной платформе, обеспечивающей круговой обзор.

Тепловизор позволяет эффективно выявлять БПЛА в темноте и при плохой погоде. Разработка ориентирована на гражданское применение, однако точные сроки начала продаж и стоимость пока не раскрываются.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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