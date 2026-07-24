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Российский бизнес переходит от закупки спецодежды к модели «полного цикла»

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Российские предприятия постепенно переходят к новой модели работы со спецодеждой: вместо разовой закупки и самостоятельного контроля компании все чаще выбирают обслуживание полного цикла, сообщает пресс-служба БТК prokazan.ru.

С 1 января 2027 года в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности должен появиться отдельный код — «Текстильный сервис. Сервисная инфраструктура легкой промышленности». Он закрепит направление, которое уже формируется на рынке рабочей одежды. Раньше предприятия обычно закупали партию костюмов, выдавали их сотрудникам, а дальше состояние формы контролировали самостоятельно. Из-за этого спецодежда могла стираться без учета требований, изнашиваться неравномерно и терять защитные свойства без своевременной замены.

На многих производствах до сих пор сложно быстро определить, сколько исправных комплектов есть на складе, у каких сотрудников одежда уже не выполняет свои функции и когда требуется новая выдача. Поэтому крупный бизнес все чаще переходит к профессиональному текстильному сервису.

Такой сервис не сводится к обычной стирке или ремонту. Для отраслей, где сотрудники работают с открытым огнем, электрической дугой, агрессивными средами или другими опасными факторами, спецодежда является средством индивидуальной защиты. Ее свойства должны сохраняться не только у нового комплекта, но и после многократной промышленной обработки.

Полный цикл включает разработку изделий под задачи конкретной отрасли, производство ткани и одежды, подбор размеров, выдачу, учет, стирку, ремонт, контроль износа, своевременную замену и утилизацию. Такой подход позволяет управлять не отдельной закупкой, а всем сроком службы спецодежды.

Для заказчика это означает более прозрачную систему. Предприятие может видеть, сколько сотрудников обеспечено формой, в каком состоянии находится каждый комплект, сколько раз он проходил обработку и когда его нужно заменить.

Особую роль в новой модели играет цифровой учет. На изделия наносят электронные метки, с помощью которых фиксируют выдачу, стирку, ремонт и возврат. Это снижает зависимость от бумажных журналов и ручной инвентаризации.

Если система показывает, что защитный костюм подошел к пределу ресурса, предприятие может вовремя отправить его на обслуживание или заменить. Для крупного производства это связано не только с расходами, но и с безопасностью сотрудников.

Появление отдельного кода ОКВЭД может сделать рынок более прозрачным. Он позволит точнее оценивать объем отрасли, видеть число участников, отслеживать инвестиции и отделять промышленный текстильный сервис от бытовых услуг.

Подобная модель уже используется за рубежом. В Европе и США профессиональные операторы обслуживают спецодежду для промышленности, здравоохранения и сферы услуг, применяя электронные метки для контроля движения и замены изделий.

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