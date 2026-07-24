Мошенники атаковали болельщиков ЧМ-2026: 8 тысяч фишинговых сайтов за месяц

За время чемпионата мира по футболу 2026 года, который проходил с 11 июня по 21 июля, специалисты по кибербезопасности зафиксировали всплеск мошеннической активности. Аналитики сервиса Smart Business Alert (SBA) выявили 7798 фишинговых доменов, связанных с турниром, FIFA и футбольной тематикой. Пик активности злоумышленников пришелся на дни открытия чемпионата и этап плей-офф, причем почти 96% всех поддельных сайтов были созданы до 10 июля.

Мошенники маскировали ресурсы под сайты букмекерских контор, сервисы со статистикой матчей, расписанием игр и новостями турнира. Некоторые сайты предлагали скачать якобы официальные приложения, которые на деле содержали вредоносное ПО для кражи персональных данных. Депутат Госдумы Антон Немкин в беседе с KP.RU отметил, что крупные спортивные события всегда привлекают мошенников из-за высокого интереса и эмоциональной вовлеченности болельщиков.

«Сегодня фишинговые сайты внешне практически не отличаются от официальных ресурсов. Ключевой элемент защиты — цифровая грамотность: проверять адрес сайта, не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, скачивать приложения только из официальных магазинов», — подчеркнул парламентарий. Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать поддельные сайты, копирующие государственные ресурсы, в том числе портал Росфинмониторинга, чтобы убедить жертву в «официальности» звонка.