В Steam началась бесплатная раздача игры с кооперативом и PvP

В цифровом магазине Steam стартовала акция, в рамках которой пользователи могут бесплатно получить игру. Проект поддерживает одиночное прохождение и кооперативный режим до четырех человек. В распоряжении игроков разнообразное оружие: от пистолетов и автоматов до гранатометов и огнеметов. Также доступны несколько игровых режимов, включая оборону, бесконечное выживание и PvP-сражения. Подробности о сроках раздачи не уточняются.