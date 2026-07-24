Технологии

В Steam началась бесплатная раздача игры с кооперативом и PvP

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В цифровом магазине Steam стартовала акция, в рамках которой пользователи могут бесплатно получить игру. Проект поддерживает одиночное прохождение и кооперативный режим до четырех человек. В распоряжении игроков разнообразное оружие: от пистолетов и автоматов до гранатометов и огнеметов. Также доступны несколько игровых режимов, включая оборону, бесконечное выживание и PvP-сражения. Подробности о сроках раздачи не уточняются.

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